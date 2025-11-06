Avioneta narco: Los pilotos quisieron huir en colectivo, los detuvieron en la terminal

El caso de la avioneta caída en Rosario de la Frontera sumó un capítulo: los dos pilotos, ambos de nacionalidad boliviana, fueron atrapados cuando intentaban huir en colectivo desde la terminal de ómnibus.

Tras horas de intensa búsqueda, las fuerzas de seguridad lograron dar con ellos cuando se preparaban para abandonar la ciudad. Ambos, de nacionalidad boliviana, habían logrado escapar luego del siniestro, cuando la aeronave cargada con cocaína impactó contra un automóvil Volkswagen Gol Trend y se incendió.

Según lo que se pudo conocer, personal de la policía Rural que tiene asiento en Rosario de la Frontera, había notado la presencia de dos masculinos con evidentes lesiones con actitudes sospechosas intentando comprar en un comercio de la Terminal de Ómnibus donde habrían intentado pagar con dólares.

Inmediatamente se procedió a la detención de los mismos tras corroborar que se trataría del piloto y copiloto de la aeronave.

En los rastrillajes posteriores, los investigadores hallaron 228 kilos de cocaína enterrados, en paquetes con la inscripción “Prada”. Con este hallazgo, el total de droga incautada asciende a 364 kilos.

Con las nuevas detenciones, ya son cuatro los aprehendidos en la causa. El fiscal del caso mantiene bajo reserva los detalles del operativo, mientras se profundiza la investigación sobre la red de narcotráfico detrás del vuelo.