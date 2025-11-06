Rosario de Lerma: Por el granizo, un productor tabacalero perdió su producción

La tarde del martes se vio afectada por un fuerte temporal que afectó a la provincia de Salta, donde Rosario de Lerma se llevó la peor parte con la caída de granizo.

Una de las víctimas de este violento temporal fue un productor tabacalero, quien sufrió graves daños en sus cultivos de tabaco.

El granizo que azotó la zona de finca Arizona, departamento Rosario de Lerma, se desató de manera repentina y llegó a vestir los campos de plantas en plena etapa de desarrollo con capas de hielo, informó El Once TV.

“El granizo cayó durante varios minutos sin parar. No hubo tiempo de proteger nada. En minutos todo el trabajo del año se perdió” dijo uno de los damnificados.

Con pérdidas económicas totales y sin poder recuperar las plantas destruidas, temen que el fenómeno se repita en otras zonas y piden asistencia de la Provincia para continuar con la actividad.