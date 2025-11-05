Una fuerte tormenta con granizo y viento azotó Rosario de Lerma

Una intensa tormenta sorprendió anoche a los vecinos de Rosario de Lerma, con caída de granizo, ráfagas de viento y abundante lluvia que comenzaron a sentirse antes de la medianoche.

Según los primeros reportes, las piedras de granizo alcanzaron tamaños considerables, mientras el viento con polvo y los refucilos iluminaron el cielo en dirección sur.

Personal municipal y de Defensa Civil trabaja en distintos puntos del municipio para evaluar los posibles daños y asistir a las familias afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes para el Valle de Lerma y zonas aledañas, advirtiendo sobre la probabilidad de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.