El gobernador Sáenz habló sobre la narco avioneta y pidió por la Ley de Derribo y Radarización

Hace minutos a través de sus redes sociales, el gobernador Sáenz se refirió a lo sucedido con la avioneta narco en Rosario de la Frontera la cuál se estrelló el martes de esta semana. El mandatario provincial reconoció y agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad y del fiscal Villalba, "hicieron un trabajo enorme y lograron detener a estos dos delincuentes".

En este sentido hizo enfásis en que "no nos da tregua la lucha contra el narcotrafico, soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy todas las fuerzas de seguridad esten custodiando nuestras fronteras, pero no alcanza. Tenemos más de 700 kilómetros de frontera".

"Por eso les pido a los legisladores nacionales que se trate la Ley de Derribo y Radarización de toda la frontera, es fundamental para seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico".

Por último agradeció al Ministro de Defensa, Luis Petri y a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich "y a todos los que entendieron que la frontera norte estaba descuidada. Vamos a seguir trabajando para terminar de una vez por todas con el crimen organizado".