Más de 5000 personas participarán de un simulacro de sismo en el centro

Sociedad07/11/2025
simulacro de sismo

Hoy se realizará un simulacro de sismo en la ciudad a cargo de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad y contará con la participación de varios colegios de la ciudad. 

La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas. Teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en zona altamente sísmica. 

La actividad comenzará a las 9:30 y participarán alrededor de 5000 personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante entre Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida:

  • Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750
  • Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505
  • Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648
  • Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675
  • Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627
  • Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767

Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos. Para esta jornada, habrá cortes preventivos en: 

  • Alberdi y San Luis (corte total)
  • Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)
  • Tucumán y Alberdi (corte por obras)
  • Tucumán y Florida (corte por obras)
  • Córdoba y La Rioja (corte preventivo)

También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.

mapa simulacro de sismo centro

