Más de 5000 personas participarán de un simulacro de sismo en el centro

Hoy se realizará un simulacro de sismo en la ciudad a cargo de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad y contará con la participación de varios colegios de la ciudad.

La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas. Teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en zona altamente sísmica.

La actividad comenzará a las 9:30 y participarán alrededor de 5000 personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante entre Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida:

Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750

Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505

Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648

Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675

Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627

Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767

Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos. Para esta jornada, habrá cortes preventivos en:

Alberdi y San Luis (corte total)

Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)

Tucumán y Alberdi (corte por obras)

Tucumán y Florida (corte por obras)

Córdoba y La Rioja (corte preventivo)

También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.