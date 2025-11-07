Más de 5000 personas participarán de un simulacro de sismo en el centro

Más de 5000 personas participarán de un simulacro de sismo en el centroSociedad07/11/2025
Hoy se realizará un simulacro de sismo en la ciudad a cargo de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad y contará con la participación de varios colegios de la ciudad.
La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas. Teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en zona altamente sísmica.
La actividad comenzará a las 9:30 y participarán alrededor de 5000 personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante entre Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida:
- Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750
- Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505
- Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648
- Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675
- Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627
- Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767
Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos. Para esta jornada, habrá cortes preventivos en:
- Alberdi y San Luis (corte total)
- Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)
- Tucumán y Alberdi (corte por obras)
- Tucumán y Florida (corte por obras)
- Córdoba y La Rioja (corte preventivo)
También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.