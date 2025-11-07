“Los pedófilos digitales son personas que parecen tranquilas, que no llaman la atención”

La fiscal Sofía Cornejo, a cargo de una investigación por distribución de material de abuso sexual infantil en donde está involucrado un efectivo de la Policía Federal, reveló en Sin Vueltas, detalles impactantes del caso y advirtió sobre el perfil de los llamados “pedófilos digitales”, individuos que, aseveró, suelen pasar inadvertidos en su entorno.

“Nunca vi tanta cantidad en una sola persona”, aseguró Cornejo al referirse al material hallado en la computadora del detenido. “Por ahora más de 60.000 archivos, que fue el análisis de una sola computadora. Hablamos de una red entre pares descentralizada, cuyo concepto básico es el sharing, el compartir. Por eso la distribución o puesta a disposición de este material está comprobada”.

La fiscal explicó que hasta el momento se analizó únicamente una computadora, pero que aún restan revisar los celulares y un pendrive secuestrados durante el operativo. “Solo en esa computadora encontramos más de un tera de información”, detalló.

El acusado, que permanece detenido desde el viernes, realizaba su actividad ilícita desde su domicilio. “Desde la Policía Federal pusieron a disposición la computadora de trabajo de él”, señaló Cornejo, y agregó que el entorno laboral del sospechoso “no sospechaba nada”.

“Es que lo que uno hace en la intimidad de su computadora, de su celular o de su tablet queda ahí, y si no tuviéramos las alertas de las empresas de Estados Unidos, no nos enteraríamos. Dependemos realmente de ese convenio que hay con ellos, porque la mayoría de estas empresas son estadounidenses”, explicó, en alusión al acuerdo de cooperación internacional que permite detectar el intercambio de material ilegal en plataformas digitales.

En relación con el perfil del acusado, Cornejo destacó un patrón común en este tipo de casos: “El perfil de los pedófilos digitales es el de personas muy tranquilas, buenos padres de familia, buenos vecinos, buenos trabajadores. Gente que no llama la atención para nada”.