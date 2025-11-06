Colapinto corre el mismo día que el Superclásico entre Boca y River: A qué hora es el Gran Premio de Brasil furor en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para afrontar la recta final del año. El asiento del piloto argentino no está asegurado para la temporada próxima y el Gran Premio de Brasil se presenta como una de las últimas oportunidades para convencer a Flavio Briatore de mantenerlo en el equipo.

El Autódromo José Carlos Pace, popularmente conocido como Interlagos, por la ciudad en la que se ubica, en el Estado de San Pablo, será el escenario de una carrera emocionante en la que la categoría podría conocer un nuevo líder del campeonato: Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris se disputan el título de pilotos en una de las definiciones más parejas de los últimos años.

Franco Colapinto correrá por segunda vez en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La carrera será el domingo 9 de noviembre a las 14, dos horas antes del Superclásico, pero no es el único evento de la Fórmula 1 en el fin de semana: el sábado a las 11 se correrá la Sprint, un formato de carreras cortas y de máxima velocidad donde no importan las estrategias, solamente ser el más rápido.

La definición del campeonato en uno de los circuitos más místicos de la Fórmula 1

La definición del campeonato de la máxima categoría del automovilismo está al rojo vivo. 36 puntos separan a los tres aspirantes al título a falta de cuatro carreras. Los pilotos de la escudería McLaren están prácticamente igualados, con solo un punto de diferencia.