Un nene andaba a caballo, el animal pisó un cable y murió electrocutado: El pequeño se salvó de milagro

Un niño de 9 años resultó herido este jueves tras un grave incidente ocurrido en el barrio Parque del Virrey, en la ciudad de Córdoba. El pequeño montaba un caballo que murió electrocutado al pisar un cable con corriente eléctrica que estaba en contacto con un charco de agua.

El hecho ocurrió en la esquina de Julio Antún y Fortunata González. Según informaron fuentes policiales, la descarga fue instantánea: el animal murió en el lugar, mientras que el niño cayó al suelo y sufrió lesiones leves.

El menor fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras pericias, el cable pertenecería a una conexión eléctrica clandestina. Personal de EPEC trabajó en el lugar para cortar la energía y asegurar la zona, mientras la Justicia investiga las circunstancias del accidente.