Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1

La escudería Alpine anunció oficialmente que Franco Colapinto será piloto titular del equipo en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El comunicado, publicado este viernes por la mañana, confirmó lo que desde hacía semanas se venía anticipando en el paddock: el joven argentino continuará en la máxima categoría del automovilismo mundial y compartirá equipo con Pierre Gasly.

Colapinto, de 22 años, se convirtió en uno de los talentos más prometedores del automovilismo argentino. Su rendimiento en pista y su consistencia a lo largo del año fueron determinantes para que Alpine ratificara su confianza con un contrato que abarca toda la temporada 2026.

Aunque los rumores eran insistentes, el piloto había evitado hacer declaraciones sobre su futuro. “No lo sé, voy carrera a carrera”, dijo días atrás ante la prensa, manteniendo el suspenso hasta el anuncio oficial.

La noticia fue celebrada por fanáticos, medios y figuras del deporte, que inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y orgullo.