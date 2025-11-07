Recomendaciones para prevenir el Dengue

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta recuerdan la importancia de luchar contra el Dengue para evitar la propagación del mosquito es importante que como ciudadanos tomemos algunas medidas que se detallan a continuación.

El Aedes aegypti, para reproducirse, necesita lugares que acumulen agua, tanto dentro como fuera de la casa, en el patio, balcón o jardín.

Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua, inclusive la tapita de una botella, puede ser un criadero.

Por ello, las medidas preventivas deben reforzarse. Cada vecino, en su domicilio, tiene un rol fundamental, al limpiar todo lugar o recipiente que acumule agua y a desechar objetos que no utilicen y que puedan servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

Para prevenir la proliferación de mosquitos, es necesario:

Tapar tanques y depósitos de agua.

Colocar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.

Cambiar y limpiar todos los días el agua de los floreros y bebederos de animales.

Poner arena en los portamacetas para que absorba el agua

Vaciar y limpiar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Limpiar canaletas y rejillas.

Colocar telas mosquiteras en las tuberías de ventilación de los pozos ciegos.

Para evitar la picadura de mosquitos se tiene que usar mangas y pantalones largos; aplicar repelente respetando las indicaciones del envase; proteger cunas y coches con tul; usar espirales o tabletas repelentes en cada habitación de la casa; y colocar mosquiteros en las ventanas.

Es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales dado que el zika también se transmite por esa vía.