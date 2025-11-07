Paritarias provinciales: El primer ofrecimiento será después del debate del presupuesto

Este viernes dio inicio una nueva ronda de paritarias con referentes del Poder Ejecutivo y gremios.

Durante el encuentro, desde el Ejecutivo, destacaron que se “recibieron las inquietudes y planteos de los representantes sindicales, con el objetivo de avanzar en acuerdos”.

También adelantaron que la propuesta oficial será definida en los próximos días, una vez que la Legislatura provincial apruebe el Presupuesto 2026, cuya fecha de tratamiento será confirmada próximamente.

Participaron en la reunión el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; y el titular del área de Recursos Humanos del Gobierno, Eilif Rise.

Por los sectores gremiales, estuvieron presentes referentes de Educación, Salud, organismos centralizados y otros ámbitos de la administración pública.