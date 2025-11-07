Caso Marita Verón: Su mamá viaja a Paraguay por la mujer que murió y podría ser su hija

La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, reveló que recibió información de una mujer fallecida en Paraguay que presentaría “muchísimas similitudes” con su hija, desaparecida en 2002. La posible pista surgió tras insistentes llamados que señalan que la mujer (que vivía en situación de calle) podría ser Marita.

“Me enteré esta mañana al aire en un programa que esta pobre chica había fallecido. Vivía como una indigente, comiendo de la basura, en muy malas condiciones”, expresó. Según contó, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo del lugar donde estaba la mujer se comunicó con ella y le expresó que fue enterrada “en una lápida común y corriente”, aunque aseguraron que está registrada.





La mujer fallecida se hacía llamar Eva, tenía documentación falsa y, según testigos, decía ser argentina. “No figura en nada. Decía que tenía una hija. En los pocos momentos en los que hablaba, la gente le intentaban sacar información”, relató. Para Susana, no se descarta ninguna hipótesis: “Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque quiero saber si es mi hija o si es otra desaparecida argentina, porque hay un montón”.





