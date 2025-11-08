Así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint

Con una doble y entretenida propuesta continúa hoy el Gran Premio de Brasil, que tiene como protagonista al argentino Franco Colapinto, se disputa en Interlagos y corresponde a la continuidad del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

En este momento, se corre la carrera sprint, en la que Franco Colapinto partió desde las 16º colocación y sufrió un fuerte accidente cuando giraba en la séptima de las 24 vueltas.

En el mismo lugar perdieron el control de su auto Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Esto generó que se saque bandera roja y se detenga por unos minutos la competencia.