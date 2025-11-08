Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil tras un fin de semana complicado en Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto deberá remontar desde el puesto 18 en el Gran Premio de Brasil, luego de un fin de semana que combinó una carrera sprint accidentada y una clasificación difícil para el equipo Alpine en el circuito de Interlagos.

El panorama comenzó a complicarse el sábado, cuando durante la sprint Colapinto perdió el control del auto en un sector húmedo de la pista y protagonizó un despiste que dañó la configuración del monoplaza. Tras ese episodio, el argentino expresó su frustración al señalar que la pista cambió repentinamente y el auto no respondió como se esperaba.

A pesar del trabajo a contrarreloj de Alpine para recuperar el rendimiento, Colapinto no logró avanzar de la Q1 en la clasificación y quedó eliminado temprano, lo que selló su largada en P18. La carrera se disputará mañana domingo a las 14:00 (hora argentina).

“Fue un golpe duro. Sentí que teníamos para más, pero la pista cambió vuelta a vuelta y perdimos grip. Mañana habrá que pelear desde atrás”, señaló Franco.

En contraste, los equipos de punta (Red Bull, Ferrari y McLaren) se mantuvieron firmes en tiempos y ritmo, mostrando un rendimiento más consistente. El Alpine todavía no logra estabilidad de tracción y equilibrio, lo que marca la diferencia en sectores clave de Interlagos.

Interlagos es un circuito favorable para adelantar y donde los cambios climáticos suelen jugar un papel determinante. Si hay variaciones de pista o cortes de estrategia, Colapinto podría ganar posiciones en carrera.

“El ritmo en tanda larga no es malo. Si elegimos bien los momentos, podemos avanzar. Mañana se corre para pelear”, remarcó el piloto.