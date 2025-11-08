Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió al confesar que podría volver a casarse. Suele decirse que la tercera es la vencida, y tal vez ese lugar está reservado para su actual novio, Martín Migueles.

Como de costumbre, este sábado 8 estuvo Wanda estuvo activa en redes sociales. Por un lado, mostró cómo está quedando su nueva casa. Cada vez falta menos para mudarse a este lugar en un barrio privado de Nordelta, que tiene una vista de ensueño. También contestó varias preguntas.

Sobre una posible boda, parece que intervino Maxi López, para alertar Migueles. Él ya pasó por esa situación y sabe de qué se trata. Ahora, que tiene buena relación con Nara y también con el empresario, parece que tienen charlas profundas. ¿Le hará caso?

Regresando a la actividad en redes, una de las consultas fue: “¿Te volverás a casar?”. Sobre eso, la conductora de MasterChef Celebrity sacó a la luz dos intimidades. Por un lado, dio a conocer: “Él quiere, nunca se casó”.

A continuación, la charla que parece que tuvo Migueles con López. “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”. Habrá que ver cómo sigue esta novela, si hay boda pronto, si es que el novio logra su cometido.