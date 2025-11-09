Operativo de tránsito por la “Carrera Ideal”: Así serán las retenciones

La Municipalidad informó que este domingo desde las 7.30 se realizará la Carrera Ideal en las inmediaciones del Campo de la Cruz, por lo que se implementará un operativo especial de tránsito en la zona.

La competencia contará con tres modalidades competitivas (21K, 14K y 7K) y una modalidad participativa, cuya recaudación será destinada a la Fundación del Hospital Materno Infantil.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso retenciones momentáneas al paso, que se aplicarán solo cuando los corredores estén transitando por cada sector, por lo que no habrá cortes totales.

Horarios y recorridos

21K – largada 07:30

Campo de la Cruz – Av. Arenales – Diego D. Gómez – 12 de Octubre – Av. Juan XXIII – Av. Belgrano – Dean Funes – Caseros – Ignacio Gómez – Av. Uruguay – Plaza Árabe – Av. Bicentenario – Av. Entre Ríos – Martín Cornejo – Campo de la Cruz.

14K – largada 08:00

Campo de la Cruz – Av. Arenales – Diego D. Gómez – 12 de Octubre – Av. Juan XXIII – Av. Belgrano – Dean Funes – Caseros – Ignacio Gómez – Av. Uruguay – Plaza Árabe – Av. Bicentenario – Av. Entre Ríos – Martín Cornejo – Campo de la Cruz.

7K – largada 08:30

Campo de la Cruz – Av. Arenales – Diego D. Gómez – 12 de Octubre – Av. Juan XXIII – Av. Belgrano – Martín Cornejo – Campo de la Cruz.

Modalidad solidaria

La carrera también incluye una instancia participativa no competitiva, y los fondos recaudados se destinarán al Hospital Materno Infantil, en apoyo a sus programas de asistencia.

Desde Tránsito recomendaron a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en el área y considerar vías alternativas durante el desarrollo de la actividad.