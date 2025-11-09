Con Zeballos como figura, Boca le ganó el Superclásico a River, agudizó su crisis y se clasificó a la Libertadores 2026

Boca le ganó con comodidad a River en el Superclásico 2-0 y logró el boleto a la Copa Libertadores. Exequiel Zeballos marcó el primer tanto justo antes del entretiempo y el segundo llegó a través de Miguel Merentiel a los pocos minutos de retomar el partido.

GOL DE ZEBALLOS PARA BOCA 1 - 0 RIVER❗️ 📷 Al término del primer tiempo, el Xeneize cuenta con licencia para pegar y pegó el zarpazo para el 1-0 sobre el Millo. pic.twitter.com/ft5go2nxmI