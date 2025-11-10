¡Hay videos! Piñas, patadas y más en una batalla campal fuera de un boliche de zona sur

La madrugada del domingo en la zona sur de la ciudad de Salta fue escenario de un nuevo y violento episodio de disturbios en la vía pública, que tuvo lugar a las afueras del boliche "La Metro": Lo que comenzó como una noche de diversión terminó en un caos total cuando grupos de jóvenes protagonizaron una feroz batalla campal en la Avenida Ex Combatientes de Malvinas, obligando a una rápida intervención policial.

¿Qué pasó? Según información compartida por diferentes medios, la riña que se suscitó al final de la noche se descontroló en cuestión de segundos, pasando de una simple discusión a una violenta reyerta en plena calle, afectando directamente la seguridad de los vecinos y de quienes circulaban por la avenida central de la zona sur.

Las imágenes que rápidamente circularon en redes sociales, grabadas por testigos, son elocuentes y muestran la brutalidad de las agresiones proferidas entre los participantes. El enfrentamiento se dio en el asfalto e involucró a grupos de hombres y mujeres que se propinaron una lluvia de piñas y patadas, en una escena de descontrol total que generó indignación en la comunidad.

Según testigos, la situación comenzó en la vereda del boliche y escaló rápidamente, demostrando el nivel de agresividad de sus participantes. La repetición de estos hechos ha generado un fuerte malestar entre los residentes de la Avenida Ex Combatientes, quienes señalan que este escenario de caos a la salida de este local bailable se ha vuelto suna constante cada fin de semana.

Ante el descontrol, efectivos de la Policía de la Provincia llegaron rápidamente a la zona para poder separar a los involucrados y evitar que la situación pasara a mayores. La rápida intervención policial fue crucial para dispersar a los grupos y restablecer el orden calmando los ánimos de quienes participaban en el disturbio.