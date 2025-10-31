Hallan a un hombre con un disparo en la cabeza en barrio Santa Ana I

Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático ubicado en el barrio Santa Ana I, en la zona sur de la ciudad de Salta. El hallazgo ocurrió a pocos metros de la Comisaría del barrio, lo que generó un amplio despliegue policial en el lugar.

Hasta el momento, el cuerpo no fue identificado oficialmente. Personal de la Policía de Salta y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabaja en la zona, delimitando el perímetro y recolectando pruebas para determinar las circunstancias del hecho.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se analizan dos hipótesis principales: que el hombre se haya quitado la vida o que haya sido víctima de un asalto mientras intentaba retirar dinero del cajero.

“No pude observar ninguna arma, solo un charco de sangre. Tampoco me acerqué mucho. La Policía ya está en el lugar”, relató uno de ellos al sitio PUE!.