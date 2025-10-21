El Hospital de Metán amplió su terapia intensiva: Más camas, mejor equipamiento y atención

Interior21/10/2025
La terapia intensiva del hospital del Carmen en Metán amplió su capacidad en un 50%, pasando de cuatro a ocho camas para adultos, con moderna aparatología y personal capacitado. La unidad ya está en funcionamiento y atiende pacientes con requerimientos complejos.

“Estamos cumpliendo con el compromiso del gobernador Sáenz de llevar salud federal e igualitaria a cada rincón de la provincia. Lo importante es que está funcionando y atendiendo a la comunidad”, dijo el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

"Estamos a la altura de cualquier hospital de la Capital"

El gerente del hospital, Pedro Samson, agregó: “Hoy contamos con una terapia intensiva de 16 camas en total, de las cuales habilitamos el 50% en esta primera etapa. Esto nos posiciona a la altura de cualquier hospital de la capital, tanto por el equipamiento como por los profesionales capacitados”.

En el centro de salud del barrio San Cayetano se renovó el consultorio odontológico con la colaboración de la escuela técnica N° 3133. “Gracias al compromiso conjunto con la escuela técnica, logramos mejorar el espacio y realizar arreglos generales en el edificio”, indicó la jefa del CAPS, María Victoria Gali.

