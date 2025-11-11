Curá celebró que los oranenses puedan elegir qué obras hacer en su ciudad

Interior11/11/2025
juan cruz cura carta municipal

El senador provincial por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá, destacó uno de los puntos más innovadores de la reforma de la Carta Orgánica Municipal: la incorporación del presupuesto participativo, una herramienta que permitirá a los vecinos elegir qué obras se realizan en sus barrios.

“Ahora vos vas a ser el protagonista de qué se construye en Orán

“Ahora vos vas a ser el protagonista de qué se construye en Orán. Aprobamos 66 artículos, pero quiero destacar el presupuesto participativo. Vamos a asignar un porcentaje para que vos decidas qué obra hacemos en Orán”, expresó el legislador en sus redes sociales.

robo caja navideñaSe llevó la caja navideña de una compañera y lo despidieron

Curá celebró el avance de la reforma con un mensaje dirigido a los oranenses: “¿Qué obra querés ver en tu barrio? ¡Ahora podés elegirla! La reforma de la Carta Orgánica no es sólo un papel, es la herramienta que asegura que una parte de la inversión de Orán esté 100 % en tus manos. Así se construye una ciudad moderna, transparente y representativa”.

El senador resaltó que la actualización de la Carta Orgánica no es solo un cambio normativo, sino un paso clave hacia una gestión más abierta, participativa y cercana a los ciudadanos.

Dia del empleado municipal - Franco Hernandez TartagalTartagal celebró el Día del Empleado Municipal con una jornada de festejos

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día