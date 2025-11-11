Curá celebró que los oranenses puedan elegir qué obras hacer en su ciudad

El senador provincial por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá, destacó uno de los puntos más innovadores de la reforma de la Carta Orgánica Municipal: la incorporación del presupuesto participativo, una herramienta que permitirá a los vecinos elegir qué obras se realizan en sus barrios.

“Ahora vos vas a ser el protagonista de qué se construye en Orán. Aprobamos 66 artículos, pero quiero destacar el presupuesto participativo. Vamos a asignar un porcentaje para que vos decidas qué obra hacemos en Orán”, expresó el legislador en sus redes sociales.

Curá celebró el avance de la reforma con un mensaje dirigido a los oranenses: “¿Qué obra querés ver en tu barrio? ¡Ahora podés elegirla! La reforma de la Carta Orgánica no es sólo un papel, es la herramienta que asegura que una parte de la inversión de Orán esté 100 % en tus manos. Así se construye una ciudad moderna, transparente y representativa”.

El senador resaltó que la actualización de la Carta Orgánica no es solo un cambio normativo, sino un paso clave hacia una gestión más abierta, participativa y cercana a los ciudadanos.