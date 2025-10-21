La Convención de Orán amplió el plazo para la reforma de la Carta Orgánica Municipal

La Convención Municipal para la reforma de la Carta Orgánica de Orán resolvió ampliar el plazo de funcionamiento de las sesiones, con el objetivo de garantizar un proceso más profundo, participativo y técnicamente sólido.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 26/2025, dictada en el marco de la Ley N° 6.571/89 y de la Ordenanza N° 2385/2025, que declaró la necesidad de la reforma integral del texto institucional.

Según el documento oficial, el proceso de análisis, estudio y redacción de las reformas requiere un mayor tiempo de trabajo debido a su complejidad y a la necesidad de asegurar una amplia participación ciudadana.

En ese sentido, la Convención determinó extender el plazo de sesiones por el máximo permitido por ley, manteniendo la validez de todos los actos, decisiones y sesiones realizadas hasta la fecha. Además, la norma establece que las sesiones ordinarias continuarán desarrollándose en el recinto del Concejo Deliberante, bajo las condiciones de convocatoria, quórum y publicidad previstas por la legislación vigente.