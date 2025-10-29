Orán: Convencionales buscan prohibir los cargos públicos para familiares

En el Concejo Deliberante surgió una fuerte iniciativa para poner fin al nepotismo dentro de las instituciones municipales. Luego de detectarse casos de contratos otorgados a familiares que no cumplían funciones, los convencionales municipales Mélida Melgar, Agustín Díaz, Naila Donat y Pablo Cobos presentaron un proyecto de modificación a la Carta Orgánica Municipal.

La propuesta busca establecer un límite definitivo a las designaciones por vínculos familiares, abarcando tanto al Concejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo y todos los organismos municipales. El objetivo es que los cargos públicos sean ocupados únicamente mediante concursos abiertos, garantizando la igualdad de oportunidades, el mérito y la transparencia en la gestión.

De aprobarse, la reforma marcaría un cambio profundo en la administración pública oranense, fijando un precedente para erradicar las designaciones discrecionales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.