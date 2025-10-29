Orán: Convencionales buscan prohibir los cargos públicos para familiares

Interior29/10/2025
cargos familiares orán

En el Concejo Deliberante surgió una fuerte iniciativa para poner fin al nepotismo dentro de las instituciones municipales. Luego de detectarse casos de contratos otorgados a familiares que no cumplían funciones, los convencionales municipales Mélida Melgar, Agustín Díaz, Naila Donat y Pablo Cobos presentaron un proyecto de modificación a la Carta Orgánica Municipal.

La propuesta busca establecer un límite definitivo a las designaciones por vínculos familiares, abarcando tanto al Concejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo y todos los organismos municipales. El objetivo es que los cargos públicos sean ocupados únicamente mediante concursos abiertos, garantizando la igualdad de oportunidades, el mérito y la transparencia en la gestión.

De aprobarse, la reforma marcaría un cambio profundo en la administración pública oranense, fijando un precedente para erradicar las designaciones discrecionales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

