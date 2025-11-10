“No sé arreglar ni una canilla”: El insólito “técnico trucho” que cobra $10.000 solo por mirar el lavarropas

Un relato subido a Instagram encendió las redes: un hombre describió con tono jactancioso su modalidad para “ganarse el pan”: se presenta como técnico de lavarropas, cobra $10.000 por la visita y el presupuesto, ofrece un presupuesto inflado —“tan alto que nadie lo pide arreglar”— y, si finalmente lo aceptan, manda al trabajo a un verdadero técnico del barrio quedándose con la diferencia.

La confesión, narrada con aire de picardía, no solo buscó presumir de astucia sino que despertó críticas y asombro. “No sé arreglar ni una canilla”, admitió el protagonista, que aseguró aprovechar su “habilidad” para negociar y beneficiarse económicamente sin mover el destornillador. Para muchos usuarios fue “viveza criolla”; para otros, una clara estafa que explota la necesidad y la confianza de la gente.

El episodio reavivó debates en redes sobre prácticas comerciales poco éticas y sobre la delgada línea entre la astucia y el fraude.