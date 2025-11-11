Camionero bajó a comprar y no puso el freno de mano, dos personas hospitalizadas

El día lunes en horas del mediodía se produjo un terrible accidente sobre ruta Nacional N° 34. Un camión Scania sin conductor avanzó sin control sobre puesteros que trabajan a la vera de dicha ruta, provocando lesiones en dos personas que se encontraban ese momento dentro de los locales.

Según se pudo conocer, a través de El Bueno y el Malo, en un acto de imprudencia el conductor del camión doble acoplado, se detuvo a orillas de la ruta 34 en intersección con Av. Libertad para realizar una compra, pero habría olvidado colocar el freno de mano y el camión de gran porte se desplazó sobre los puestos.

Tras el impacto con el puesto, una conocida emprendedora de la zona y otra persona, que se encontraba en el lugar, resultaron lesionadas y fueron trasladada al hospital del Carmen, en Metán.

A su vez personal de la policía cieintífica realiza los peritajes correspondientes.