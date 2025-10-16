¡Despistado total! Dejó su auto sin freno de mano en el monumento a Güemes y chocó

El 11 de octubre a las 21 hs. las cámaras del Centro de Vigilancia detectaron un siniestro que involucró a un vehículo y a una pareja, dejando como saldo a los jóvenes lesionados.

En las cámaras ubicadas en la parte posterior del Monumento a Güemes, se puede ver como un vehículo Renault 12 estaciona sobre la intersección de calle Ejército del Norte y Cortázar, descendiendo una pareja, sin percatarse el sujeto que había dejado el auto sin freno de mano.

Por este motivo el vehículo se desplazó por la pendiente, subió a la vereda ingresando al predio del Monumento para colisionar contra un banco de piedra donde se encontraban una mujer y un hombre de 21 y 23 años.

Producto del impacto ambos resultaron lesionados, siendo asistidos por el SAMEC ante la mirada estupefacta de los presentes.

Tras ser trasladados al Hospital San Bernardo, quedaron internados en observación por politraumatismos.

Según se conoció, el dueño del rodado era un hombre de 30 años. Por el hecho intervino la Fiscalía Penal 4.