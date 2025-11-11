Presupuesto nacional: Sáenz reclamó una reparación histórica para el Norte

El gobernador, Gustavo Sáenz, planteó la necesidad de recuperar el federalismo real en la Argentina y advirtió que el norte del país sigue postergado “por decisiones centralistas que solo piensan en Buenos Aires”.

Entrevistado por LN+, el mandatario salteño abordó temas nacionales clave como el presupuesto 2026, las reformas estructurales que el Gobierno Nacional pretende discutir en sesiones extraordinarias, la lucha contra el narcotráfico y la situación de desigualdad regional que afecta a las provincias del NOA y NEA.

Según trascendió, Sáenz, se reunirá el próximo jueves con el reciente asumido ministro del Interior, Diego Santilli.

“Haber pasado dos años sin presupuesto no está bueno”, expresó Sáenz al referirse al debate que el Congreso dará en diciembre. “El presupuesto es una herramienta fundamental, porque permite planificar con qué recursos se cuenta y cómo se va a llevar adelante la gestión. Es una señal de previsibilidad, no solo para el Gobierno Nacional sino también para las provincias”, señaló.

“Nos sobran minerales críticos, alimentos, conocimiento, energía. Lo que falta es una mirada federal"

El mandatario fue contundente al reclamar una verdadera política federal. “El país no empieza ni termina en Buenos Aires. Tenemos que terminar con los argentinos de primera y los argentinos de segunda”, sostuvo.

El mandatario remarcó que miles de jóvenes del norte “siguen emigrando a la Capital Federal en busca de oportunidades que no existen en sus provincias”, lo cual refleja la falta de infraestructura, de inversión y de igualdad de condiciones.

Sáenz aseguró que la reparación histórica del norte argentino debe ser una prioridad del Estado. “Nos sobran minerales críticos, alimentos, conocimiento, energía. Lo que falta es una mirada federal. Si no nos ponemos firmes ahora, dentro de diez años otro gobernador seguirá diciendo lo mismo”, sentenció.

Durante la entrevista, también afirmó que los debates que se vienen también deben tornar en discusión que el norte necesita, como la ley de derribo y radarización para combatir el narcotráfico. “De nada sirve el Plan Güemes custodiando la parte terrestre si la aérea está completamente liberada”, advirtió.

“De nada sirve el Plan Güemes custodiando la parte terrestre si la aérea está completamente liberada”

“Somos una provincia fronteriza con más de 750 kilómetros permeables. Necesitamos más control, más presencia del Estado nacional y herramientas concretas para luchar contra este flagelo”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador llamó a los mandatarios del NOA y NEA a tener “voz propia” y dejar atrás la dependencia política de Buenos Aires.