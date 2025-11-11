Gustavo Sáenz viaja a Buenos Aires para reunirse con el ministro Diego Santilli

Este martes asumió Diego Santilli como ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos.

Previo al juramento, Santilli, se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y con el de Catamarca, Raúl Jalil. El lunes se encontró con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y con Martín Llaryora, de Córdoba.

Según publicó Ámbito, la primera provincia que visita en sus nuevas funciones es la de Entre Ríos, donde se reunirá este miércoles con el gobernador y compañero de partido, Rogelio Frigerio.

Mientras, que siguiendo su agenda, el jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo, para delinear el trazó fino del Presupuesto.