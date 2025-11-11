Gustavo Sáenz viaja a Buenos Aires para reunirse con el ministro Diego Santilli

Política11/11/2025
saenz santilli

Este martes asumió Diego Santilli como ministro del Interior en reemplazo de Guillermo Francos. 

Previo al juramento, Santilli, se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y con el de Catamarca, Raúl Jalil. El lunes se encontró con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y con Martín Llaryora, de Córdoba.

Según publicó Ámbito, la primera provincia que visita en sus nuevas funciones es la de Entre Ríos, donde se reunirá este miércoles con el gobernador y compañero de partido, Rogelio Frigerio.

Mientras, que siguiendo su agenda, el jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo, para delinear el trazó fino del Presupuesto.

