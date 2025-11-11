Las fotos más hot de Marianela antes de ser la señora del ex gobernador Alperovich

Marianela y Alperovich tendrían todo preparado para la ceremonia en Puerto Madero, donde el ex gobernador permanece en prisión domiciliaria por abusar sexualmente de su sobrina

En los últimos días trascendió una noticia que generó sorpresa en el ambiente político y mediático: Marianela Mirra y el exgobernador tucumano José Alperovich estarían por casarse.

Según reveló el periodista Luis Bremer, la pareja tendría todo listo para una ceremonia íntima con unos 30 invitados, que se realizaría en Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. “Hablan de un catering para 30 personas, preparado por un importante hotel de la zona. Me comuniqué con el hotel y curiosamente me dijeron: ‘no podemos aportarte información al respecto’”, contó Bremer en su programa.

Respecto a los invitados, el periodista agregó que la lista sería muy reducida y que los hijos del exmandatario no estarían dispuestos a participar. “Habrá 30 invitados, pero los hijos, salvo una que lo está pensando, dirían que no van”, detalló.

La noticia generó reacciones encontradas en el entorno de Alperovich, donde —según trascendió— la decisión de avanzar con el casamiento no cayó del todo bien.

Antes de retirarse de la vida pública y mantener un perfil reservado, Marianela Mirra fue una de las figuras más activas y comentadas en las redes sociales. La ganadora de Gran Hermano 2007 solía compartir imágenes y reflexiones personales que generaban gran repercusión entre sus seguidores.

Sus publicaciones mostraban una faceta más libre y mediática, muy distinta a la discreción que adoptó en los últimos años. En aquel tiempo, Mirra cultivó una comunidad numerosa de seguidores, acostumbrados a verla como una figura espontánea y provocadora del espectáculo argentino.

Con el paso del tiempo, y especialmente antes de su casamiento con el exgobernador José Alperovich, la ex participante de reality comenzó a alejarse del mundo digital y de los medios, eligiendo mantener su vida privada lejos de la exposición que alguna vez la hizo famosa.