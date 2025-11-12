Colegios salteños ya anticipan subas de hasta 10% en cuotas para el 2026

Noticia fue que el Gobierno Nacional eliminó la regulación de los aranceles de los colegios privados, con una norma que deroga la obligación que tenían los establecimientos de justificar y comunicar los aumentos ante las autoridades antes de aplicarlos.

En línea con esta medida nacional, el impacto se siente en la Capital salteña, donde ya se anticipan incrementos. Así lo anticipó el titular del Consejo Superior de Educación Católica (COPRODEC), Agustín Montiveros, quien si bien tranquilizó a los padres diciendo que "no va a haber grandes sobresaltos" inmediatos, sí confirmó los porcentajes que ya fueron comunicados para el próximo ciclo lectivo.

Si bien el Gobierno había argumentado que la obligación de informar los aranceles con antelación limitaba la capacidad de los colegios para adaptarse a las fluctuaciones del mercado, Montiveros precisó que, en los hechos, las cosas para los colegios con aporte estatal en Salta "van a seguir como ya venía", puesto que la provincia ya regula la educación privada.

Montiveros recordó que la normativa provincial obliga a los colegios a notificar el valor de la cuota del próximo ciclo electivo antes del 30 de octubre. En este contexto, el titular de COPRODEC señaló que ya se estiman los aumentos. "Algunos colegios aumentan un 6%, otros un 10%, y van viendo cómo se da el aumento salarial el año que viene", detalló a FM Aries.

El aumento está directamente vinculado a las paritarias salariales del sector docente, ya que la provincia permite a los colegios ajustar sus cuotas en la misma proporción en que aumentan los sueldos de sus empleados. Montiveros explicó que, si bien el porcentaje acumulativo docente es similar, cada institución comunicó a los padres a su manera, "algunos bimestralmente, otros mensualmente, depende de la realidad de cada colegio".

Respecto al decreto nacional, Montiveros opinó que la medida busca la previsibilidad: "Yo creo que, como los colegios tenían que sobreestimar sus costos, al no haber antes previsibilidad, producto de la inflación", la intención es que ahora se puedan estimar los costos de una manera más realista, consideró.