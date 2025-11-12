Créditos hipotecarios: Otro banco anunció una baja en tasa de interés

Economía12/11/2025
crédito hipotecario

En medio de la incertidumbre económica, un banco anunció que bajará la tasa de interés de los créditos hipotecarios, y es el segundo después, que el viernes pasado, 31 de octubre, otro banco haya anunciado la misma medida.

A partir del viernes 14 de noviembre, El ICBC reducirá en dos puntos sus tasas con el objetivo de apuntalar la recuperación del mercado inmobiliario y atraer nuevos tomadores de crédito. Así, la tasa fija pasará del 14% al 12%, mientras que la preferencial deja de ser del 13% y se ubicará en 11%. La medida marca un movimiento que podría anticipar una nueva etapa para el sector.

El beneficio del 11% corresponde exclusivamente a la línea preferencial destinada a clientes que perciben su sueldo en el banco. Para acceder al crédito, se requiere un ingreso mínimo de $1.100.000. En el caso de la compra de una vivienda única y permanente, es posible sumar ingresos con padre, madre o pareja. La financiación cubre hasta el 75% del valor del inmueble, con plazos de entre 15 y 20 años, para operaciones que no superen los 360 millones de pesos.

“Desde el relanzamiento de los créditos hipotecarios en mayo del año pasado, decidimos sostener la oferta para ayudar a nuestros clientes a acceder a su vivienda. Si bien la demanda cayó en algún momento, la colocación se sostuvo y estamos comprometidos en la mejora de las condiciones”, afirmó Jimena Loria y Alemany, product manager de préstamos hipotecarios de ICBC.

Según los últimos datos informados, en el mes de octubre se otorgaron US$370 millones en créditos hipotecarios entre todos los bancos del país.

