La China Suárez destrozó a Vicuña y lo acusó de llorón

Este miércoles, los abogados de la China Suárez y Benjamín Vicuña debían reunirse para llegar a un acuerdo por los hijos que tienen en común. En la previa a esa suerte de mediación, ayer por la noche, en su cuenta de X (Ex Twitter), la actriz destrozó al actor y lo acusó de llorón.

Una usuaria de la red social escribió: “Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS acuerdo y encuentro entre abogados. ?Solo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones al padre del año, le ponga no filtrar más nada a la prensa“.

Al leerlo, sin filtros, la ex Casi Ángeles lanzó: “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas”.

La China Suárez acusó de llorón a Benjamín Vicuña (Foto: captura X)



El cierre de su mensaje fue letal, con una durísima acusación: “Todo con respecto a mis hijos, pero es más fuerte que el llorar en cámara”. /TN