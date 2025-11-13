Avanza la reconstrucción del Mercado San Miguel: Buscan habilitar los primeros locales en 2025

El Mercado San Miguel, uno de los íconos comerciales más queridos de la ciudad, avanza en su proceso de reconstrucción tras el incendio que lo dejó fuera de funcionamiento. En diálogo con Día de Miércoles, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Gastón Viola, explicó cómo se desarrolla una de las obras más importantes de la gestión del intendente Emiliano Durand.

Actualmente los trabajos se concentran en dos zonas clave. Sobre calle Urquiza se debió reconstruir toda la estructura desde sus cimientos, ya que el fuego dañó completamente esa parte del edificio. “Se hicieron todas las fundaciones de hormigón, columnas, vigas y ya se colocaron las primeras losas”, detalló Viola, quien además anticipó que en ese sector se sumarán 1.300 metros cuadrados nuevos en la planta alta, espacio que no existía antes del siniestro.

Mientras tanto, en el ala de Ituzaingó se recuperaron 2.000 metros cuadrados de subsuelo, que volverán a funcionar como estacionamiento. Según Viola, esta decisión busca mejorar la circulación y atraer más público al mercado una vez que reabra sus puertas. “Un buen estacionamiento genera más afluencia. Eso ayuda a que el mercado funcione mejor y que las ventas crezcan”, remarcó.

El avance general de la obra está condicionado por un estudio técnico fundamental: especialistas de la UNSa y de la Universidad Católica de Salta analizan la estructura metálica del techo para determinar si puede ser reutilizada. Si los resultados son favorables, la Municipalidad planea retechar de inmediato para acelerar el regreso de los puesteros.

El funcionario aseguró que el mercado mantendrá su distribución histórica y que no se sumarán más puestos, pero sí se renovará por completo su infraestructura interna.

“Vamos a hacer el sistema de contraincendio, toda la instalación eléctrica nueva, la red de agua, de cloacas y los baños"

Internamente era un edificio muy viejo y nunca tuvo una renovación de esta magnitud”, afirmó.

Aunque aún no hay una fecha puntual, la Municipalidad se propuso habilitar los primeros locales en 2025, un objetivo que marca el horizonte de una obra esperada por cientos de comerciantes y por todos los vecinos que consideran al Mercado San Miguel como un emblema de la identidad salteña.