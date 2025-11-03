Salvador Mazza: Vecinos transformarán un basural en un espacio recreativo

Un grupo de vecinos del barrio YPF, de Salvador Mazza decidió tomar la iniciativa y convertir un terreno abandonado y lleno de basura en un espacio verde con juegos y mirador. El proyecto, impulsado por la comunidad, busca recuperar el lugar para el disfrute de las familias y especialmente de los niños.

Según un reporte de Infopocitos, el espacio se encuentra al final de la calle Las Heras, en barrio YPF, camino a San Cayetano. En ese sector, los vecinos ya comenzaron con las tareas de limpieza y nivelación del terreno. Hace dos semanas hubo incendios y quieren evitar que siga siendo un foco de basura. Por eso decidieron hacer algo distinto: una placita para todos.

El objetivo es llegar “hasta el fondo de la tapia”, aprovechar el terreno para crear un área de juegos infantiles y un pequeño mirador con vista hacia San Cayetano. La propuesta no depende del municipio, sino que surge del esfuerzo conjunto de los propios vecinos, que aportan materiales y mano de obra para mejorar su barrio.