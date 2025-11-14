Desregulación de las cuotas de los colegios: “No podemos darnos el lujo de aumentos desmesurados”

El presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, Pablo Pereyra, llevó tranquilidad a las familias frente al anuncio nacional sobre la desregulación de las cuotas escolares.

Entrevistado en Sin Vueltas, aclaró que la medida responde a la realidad educativa de Buenos Aires, donde el 90% de los colegios privados recibe aporte estatal y, por lo tanto, deben ajustarse a topes definidos por el gobierno.

“Para tranquilidad de la familia salteña, esto no impacta directamente aquí. Es una decisión muy basada en la realidad de Buenos Aires, igual que lo fue el tema de los vouchers educativos”, explicó Pereyra.

En Salta, aseguró que la situación es completamente distinta. “Acá la educación depende del Estado provincial y los colegios privados no tenemos la obligación de pedir permiso para definir una cuota. Sí debemos informar cuál será el valor, pero no solicitar autorización” detalló.

Pereyra afirmó que, ante la situación actual, “no pueden aumentar de manera desmesurada”. El referente del sector destacó que los colegios privados salteños no tienen margen para aplicar subas bruscas, ya que eso generaría una migración inmediata de estudiantes a otras instituciones.

“Queremos trasladar tranquilidad: no es que los colegios van a salir a subir las cuotas. Conociendo el mercado salteño, no podemos darnos el lujo de aumentos desmesurados”, afirmó.

Además, señaló que la previsión de costos es uno de los mayores desafíos del sector: “Cuando la inflación varía mucho es difícil animarnos a fijar un valor, porque podemos quedarnos cortos y el presupuesto se desarma. Ahora, con un marco de mayor estabilidad, es esperable que no haya grandes cambios en las cuotas del año que viene”.

Pereyra recordó que el 85% del valor de una cuota escolar se destina al pago de sueldos, por lo que la actualización salarial docente será clave para el cuadro tarifario 2026. “Dependemos directamente de las paritarias. Seguramente continuarán en febrero, tal vez marzo o abril. Todo eso incide en el presupuesto que podemos determinar”, indicó.