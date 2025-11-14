¿Adiós al monotributo? Advierten que Ganancias no puede alcanzar a quienes "solo tienen para vivir"

La posible eliminación del monotributo volvió a encender señales de alerta entre pequeños contribuyentes, emprendedores y trabajadores independientes.

Hermosinda Egüez, vicepresidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas y consejera del CPCE Salta, en CNN Salta, aseguró que cualquier reforma debe contemplar que millones de monotributistas “solo tienen capacidad contributiva para vivir razonablemente”.

Por eso, si se elimina el régimen, deberán quedar fuera del Impuesto a las Ganancias quienes no alcancen un nivel mínimo de ingresos reales. “Tenemos que hablar de renta neta, no de ingresos brutos. Y arrancar con una alícuota baja, subiendo gradualmente hasta el 35% para quienes realmente son pudientes. No puede volver a pasar que cualquiera quede en la tasa máxima”, remarcó.

La especialista explicó que el Gobierno trabaja sobre un Ganancias simplificado, donde la AFIP calcularía, en base a datos ya disponibles, cuánto debe pagar cada contribuyente. “Por ejemplo, a alguien que hoy paga 50 mil pesos de monotributo le podrían decir: ‘tu impuesto anual es de 500 mil’. Si le parece razonable, paga y se olvida. Y si no, tendrá que hacer su propia declaración”, detalló.

El punto más delicado: Cómo se integrarán IVA e Ingresos Brutos

Uno de los aspectos aún no resueltos es cómo se incorporarán al nuevo esquema los componentes que hoy el monotributo incluye: IVA e Ingresos Brutos. “Se habla de unificar IVA e Ingresos Brutos en un solo impuesto, pero falta definir la tasa y la mecánica. Sin ese esquema completo, opinar de forma responsable es difícil”, advirtió.

Categorías bajas: preocupación por los excluidos

A su vez, señaló que es fundamental garantizar un régimen accesible para las categorías más bajas. "Hoy alguien de categoría A paga alrededor de 37 mil pesos más la parte provincial, que ronda los 11 o 15 mil. Es una simplificación real, pero si se elimina, hay que garantizar un esquema igual de accesible”, sostuvo.

Formalidad, previsión y un mensaje a los jóvenes

La contadora insistió en los riesgos de mantener trabajadores fuera del sistema. “El joven de hoy aporta para el jubilado de hoy. Y mañana va a necesitar que otro joven aporte por él. Así funciona un régimen solidario. Si no formalizamos, ese sistema se quiebra”.

También destacó que la presión tributaria sigue siendo alta, aunque menor que en años anteriores: “Bajó del 50 al 40 y pico. El Presidente dice que está en el 30. Igual sigue siendo elevada. No podemos trabajar medio año para el Estado”.