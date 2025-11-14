Descubren cocaína oculta en crickets hidráulicos de camiones en Salvador Mazza

En un operativo realizado en el Paso Internacional Salvador Mazza, la Aduana detectó 16,8 kilogramos de pasta base de cocaína ocultos en crickets hidráulicos dentro de camiones que ingresaban desde Bolivia.

Tres conductores bolivianos fueron detenidos por la maniobra, valuada en aproximadamente 120.000 dólares.

El procedimiento comenzó cuando el escáner del puesto fronterizo detectó anomalías en la caja de herramientas de un camión sin carga declarada, con destino al Área Metropolitana de Buenos Aires. Al revisar los crickets hidráulicos, los agentes constataron que no tenían piezas internas. Al abrirlos, encontraron bloques compactos de droga que dieron positivo al narcotest.

Este fue el primero de tres casos detectados con el mismo patrón. En un segundo camión, también sin carga declarada, se hallaron 5,03 kilos de cocaína en dos crickets. El tercer procedimiento se registró en Santiago del Estero, tras una alerta de Aduana, donde se incautaron 5,8 kilos más.

Las imágenes del operativo muestran el minucioso trabajo del personal especializado, que cortó los crickets con amoladora para extraer la sustancia. La droga fue embalada en bolsas plásticas y pesada en balanzas digitales.