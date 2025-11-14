“Ver Para Ser Libres”: Entregan anteojos gratuitos a niños de municipios de altura

“Ver Para Ser Libres”: Entregan anteojos gratuitos a niños de municipios de alturaGobierno14/11/2025
El Ministerio de Desarrollo Social de Salta, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, puso en marcha una nueva etapa del operativo oftalmológico “Ver Para Ser Libres”, destinado a garantizar salud visual a niños de municipios de altura de la provincia.
Esta es la tercera fase en poco más de un año y permitirá que los pequeños accedan a anteojos sin costo, mejorando su calidad de vida.
El cronograma de visitas incluye: 17 de noviembre en Santa Victoria Oeste, 18 en Nazareno, 19 y 20 en Iruya, 25 en La Caldera, y 26 y 27 en Tolar Grande.
Durante estas jornadas, los oftalmólogos se trasladarán en una trafic equipada con laboratorio móvil y una selección de 100 marcos de anteojos, adaptando los lentes a las necesidades de niños de 6 a 12 años previamente tamizados en sus escuelas rurales.
Desde su inicio, el programa visitó 54 de los 60 municipios de Salta, alcanzando a más de 5.000 niños de educación primaria en zonas rurales de difícil acceso.
En las ediciones anteriores, se entregaron más de 2.800 anteojos en septiembre y más de 2.220 en junio, demostrando el compromiso de los gobiernos provincial y nacional con la infancia.
El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destacó que “Ver Para Ser Libres es una política pública que llega a las escuelas para que los niños accedan sin costo a algo tan importante como mejorar su calidad de vida”. La iniciativa refuerza el objetivo de brindar atención y recursos a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la salud y el aprendizaje de los niños en comunidades alejadas.