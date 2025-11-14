El dólar oficial cayó casi $50 en la semana

El dólar oficial extendió la "pax cambiaria" y consolidó su baja semanal de casi $50, mientras en el mercado aún se procesa la defensa del esquema de bandas que el ministro Caputo realizó durante la semana. Por parte de los operadores, también calibran la reacción que pueda tener el tipo de cambio al anuncio del marco para un acuerdo comercial con EEUU.

De esta manera, el tipo de cambio mayorista cayó $3 ($49 a nivel semana) hasta $1.403 para la venta este viernes. De esta manera la divisa se sostuvo sobre la franja de los $1.400 y se ubicó a 7,1% del techo de la banda cambiaria, niveles no vistos en un mes.

En el correr de la rueda, los precios fueron retrocediendo por el empuje de ingresos desde el exterior, hasta tocar mínimos en $1.398, cerca del comienzo de la última parte del día.

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.380,77 para la compra y a $1.432,06 para la venta. El dólar minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA).