Indignante: Un familiar del Clan Sena se burló del público durante el juicio por Cecilia Strzyzowski

Indignante: Un familiar del Clan Sena se burló del público durante el juicio por Cecilia StrzyzowskiNacional15/11/2025
Un episodio cargado de tensión y repudio se registró en las afueras de los tribunales chaqueños, donde continúa el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada y posteriormente desmembrada en un caso que conmocionó al país.
Entre quienes aguardaban novedades del proceso judicial —familiares, allegados y ciudadanos que acompañan el reclamo de justicia— se vivió un momento de indignación cuando una mujer vinculada al entorno del Clan Sena se paró frente al público y adoptó una actitud abiertamente burlona. Según testigos, realizó gestos y risas dirigidas hacia los presentes, lo que fue interpretado como una provocación en medio de un clima ya cargado de sensibilidad.
En chaco están haciendo el juicio por Cecilia strzyzowski (la mujer que descuartizaron y tiraron a los chanchos)— ElBuni (@therealbuni) November 15, 2025
y los parientes de los asesinos salieron a reírse de la gente que reclama justicia y mientras hacen la V peronista ✌️
pic.twitter.com/OLbKzWbD53