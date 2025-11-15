Indignante: Un familiar del Clan Sena se burló del público durante el juicio por Cecilia Strzyzowski

Un episodio cargado de tensión y repudio se registró en las afueras de los tribunales chaqueños, donde continúa el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada y posteriormente desmembrada en un caso que conmocionó al país.

Entre quienes aguardaban novedades del proceso judicial —familiares, allegados y ciudadanos que acompañan el reclamo de justicia— se vivió un momento de indignación cuando una mujer vinculada al entorno del Clan Sena se paró frente al público y adoptó una actitud abiertamente burlona. Según testigos, realizó gestos y risas dirigidas hacia los presentes, lo que fue interpretado como una provocación en medio de un clima ya cargado de sensibilidad.