Buscando llegar a la Libertadores, River empata con Vélez en Liniers

River Plate y Vélez Sarsfield empatan en cero en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, con Adrián Franklin estará en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de perder 2-0 ante Boca en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura. El Millonario dejó una paupérrima imagen ante su máximo rival, no pateó al arco y acrecentó la crisis en River que quedó complicado para clasificar a la próxima Copa Libertadores de América.

Para darse su clasificación a la edición 2026 del certamen continental, el Millonario deberá ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el Granate liberará cupo y el Millonario ingresará a la fase de grupos.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto --que tiene a los bahienses Agustín Bouzat y Francisco Pizzini-- viene de perder el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, 2-0 ante Gimnasia La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos y, de caer ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.