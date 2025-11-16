La Renga subió al escenario a un “mini Milei” durante su show

No es la primera vez que la banda se expresa en rechazo a Milei. Recientemente, el bajista Tete Iglesias afirmó que el grupo no apoya el uso político de su música.

La disputa entre el mítico grupo de rock “La Renga” y Javier Milei escaló a los escenarios: durante su último show, la banda realizó una burla directa y provocadora contra el Presidente, en respuesta al uso constante que ha hecho de su canción “Panic Show”, en los actos de campaña.

La escena se dio durante el “Festival tdF5Kg Dama’s Day” en Luján, un evento que reúne a los amantes de las Harley Davidson. Mientras la banda interpretaba su popular tema, un hombre de baja talla disfrazado de Javier Milei (con una máscara que imitaba el rostro del Presidente) apareció sobre el escenario.

El doble, que imitaba los gestos del mandatario, saltó y bailó junto al vocalista, Chizzo, generando un momento de burla que fue registrado por los fanáticos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Este gesto fue interpretado como un rechazo contundente y con humor negro por parte de La Renga al uso de su himno, popularizado por la frase “Yo soy el león...”, que Milei ha adoptado como lema.

Sin embargo, no es la primera vez que la banda se expresa en rechazo a Milei. Recientemente, el bajista,Tete Iglesias, afirmó que el grupo no apoya el uso político de su música.“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, dijo. /Pagina12