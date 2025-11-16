Una concejal de Orán habría comprado una fotocopiadora usada, la facturó como nueva y el equipo no funciona

El concejal de San Ramón de la Nueva Orán Roberto Ávila denunció públicamente que su par, Alejandra Pato, habría adquirido una fotocopiadora usada y la habría facturado como nueva durante su gestión como presidenta del Concejo Deliberante de Orán.

Según la acusación, no solo se habría presentado como “nuevo” un equipo que ya tenía uso previo, sino que además la fotocopiadora actualmente no se encuentra en condiciones de funcionamiento, lo que incrementó las sospechas sobre la transparencia de la compra.



Ávila explicó en Radio A, que el pedido surge a partir de las dudas generadas por la adquisición de una fotocopiadora que dejó de funcionar a menos de una semana de su compra. Según detalló, al revisar el historial interno del equipo, detectaron un número de copias impresas extremadamente elevado, cifra que —aseguró— no coincide con el uso real que se le dio desde su instalación.



“La máquina presentó una falla técnica importante que no debería haber ocurrido, siendo nueva. No tuvo ni una semana de uso. Al revisar el historial, encontramos un número importante de copias impresas, lo que me hace sospechar si el aparato era realmente nuevo o si ya había sido utilizado”, señaló.



La denuncia tomó mayor repercusión luego que un medio de comunicación local difundiera el audio del presunto vendedor, German Alberto Álvarez de la empresa Autómata Import, quien aseguró haber advertido desde el primer momento que se trataba de un equipo reacondicionado.



Alejandra Pato es conocida por su rol de fuerte opositora al Ejecutivo municipal y por sostener un discurso centrado en pedidos de informe y exigencias de transparencia. Hasta el momento, la concejal no emitió declaraciones oficiales sobre la acusación, sin embargo, en sus redes sociales publicó un comunicado negando enérgicamente todas las acusaciones, catalogándolas como infundadas y maliciosas.