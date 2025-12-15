Padrón adulterado: “Hay que abrir la investigación a todo San Martín, Orán y Rivadavia”

Al menos 2.150 personas fueron excluidas del padrón electoral de Aguas Blancas tras detectarse graves irregularidades, como domicilios asentados en calles sin numeración y electores que no residían en la localidad.

El interventor del municipio, Adrián Zigarán, en InformateSalta, aseguró que la depuración es solo un primer paso y pidió ampliar la investigación a todo el norte provincial. “Es grato que la Justicia haya avanzado, pero esto es solo una primera depuración. Debe haber muchos más casos que todavía no se detectaron”, afirmó.

“Yo abriría la investigación a todo el departamento San Martín, Orán y Rivadavia”

En la oportunidad, vinculó las irregularidades con intereses políticos y beneficios económicos, a la vez que insistió en determinar cómo accedieron al padrón electoral argentino. “La Justicia tiene que establecer cómo penetraron el padrón y cómo obtuvieron DNI argentino quienes no lo son”, sostuvo.

Según explicó, las maniobras vendrían de años anteriores y se habrían aprovechado operativos móviles del RENAPER en zonas de frontera, donde extranjeros se hacían pasar por integrantes de pueblos originarios para obtener documentación y luego realizar cambios de domicilio en localidades cercanas como Aguas Blancas, Salvador Mazza o Los Toldos.

“Se hacían pasar por pueblos originarios para sacar el DNI”

¿Cómo quedó el padrón?

Antes del proceso, según precisó Zigarán, había más de 5.700 personas habilitadas para votar, de las cuales más de 2.100 fueron dadas de baja, aunque advirtió que aún podrían quedar alrededor de 500 casos sin detectar.

En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar con un control más exhaustivo. “En 2026 hay que hacer una depuración casa por casa”, afirmó, al tiempo que consideró clave aprovechar todo el próximo año para profundizar el saneamiento del padrón electoral y garantizar la transparencia del sistema.

Intervención

Zigarán recordó que la intervención del municipio fue extendida hasta el 10 de diciembre de 2027 justamente por la gravedad de las irregularidades detectadas. “No tenía sentido intervenir si dejábamos votar a quienes no eran vecinos”, señaló, al justificar la decisión legislativa de prolongar la intervención con el objetivo de evitar que personas ajenas a la localidad incidan nuevamente en los comicios.

Contrabando en Finca Karina

Por otra parte, se refirió a la causa de Finca Karina, una zona que calificó como “un descontrol a cielo abierto” y que, según sostuvo, funcionó durante años con total impunidad. “Era el mayor descontrol del norte argentino, estaba a la vista de todo el mundo y nadie decía nada”, expresó, al remarcar que viene denunciando la situación desde el inicio de su gestión.

“Era el mayor descontrol del norte argentino, con total impunidad”

Finalmente, respaldó el accionar judicial en esa causa y manifestó su acuerdo con las medidas adoptadas por el fiscal federal Romero. “Lo vengo diciendo desde el día que asumí y hoy la Justicia está actuando”, concluyó.