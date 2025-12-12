Un rayo dejó a una familia con lo puesto en un paraje de El Galpón

Durante la tarde del jueves una familia de La Costa, en Los Rosales, paraje que corresponde al municipio de El Galpón y se encuentra en el límite con Santiago del Estero, perdió todo luego que se incendiara su vivienda por la caída de un rayo en medio de una fuerte tormenta que azotó la zona.

A pesar de que el Servicio Meterológico Nacional había emitido un alerta por tormentas fuertes en la zona, no hubo mucho que la familia pudiera hacer para evitar la caída del rayo a su humilde vivienda, que lamentablemente se incendió por completo.

Afortunadamente ninguno de los integrantes de la familia resultó lesionado. El grupo familiar está compuesto por el matrimonio y menores de 11, 5, 3 años y un bebé.

Se espera poder llegar por estas horas al lugar para prestar asistencia a la familia, publicó El Vocero Hoy.