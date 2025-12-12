Asumió el nuevo intendente de Vaqueros y planteó una gestión a la par de los vecinos

En un significativo acto, fue este jueves cuando, en la localidad de Vaqueros, asumió su nuevo intendente municipal, Daniel Viveros quien prestó juramento a sus funciones, iniciando una gestión que apunta a un trabajo a la par del vecino.

El acto se desarrolló en la mañana de este 11 de diciembre donde Viveros, acompañado de sus pares como Emiliano Durand, de Salta Capital, Diego Sumbay, de La Caldera, y Daniel Moreno, quien dejó el cargo para ser legislador, dio su juramento ante los vecinos.

“Fue una linda asunción, el pueblo y la gente acompaño, el cariño de la gente estuvo, fueron lindas las sensaciones”, aseveró en su reflexión Viveros en el diálogo que mantuvo con Multivisión Federal, donde rescató las primeras sensaciones al asumir el cargo.

Dicho esto señaló que desde el equipo que encabeza en esta nueva etapa del municipio vaquereño, “creemos que hay que seguir trabajando para el vecino, con el pensamiento de trabajar por el bien común, fomentar el desarrollo social, acompañando siempre al vecino”.

También espetó que es meta de su parte “trabajar conjuntamente, vamos a ir viendo la situación de las cosas e informaremos cómo está el municipio, pero queremos trabajar para que el departamento y el pueblo salgan adelante”, subrayó en sis primeros lineamientos.

"La línea de trabajo será junto al vecino, al gobernador Gustavo Sáenz y todo su gabinete"