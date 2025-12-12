Aguas Blancas: Más de 2000 personas fueron retiradas del padrón tras los controles

El juez Julio Bavio había ordenado controlar los padrones electorales en Aguas Blancas tras las denuncias por irregularidades.

Tras los controles se excluyeron 2150 personas del padrón electoral, publicó El Tribuno, por considerar que hubo irregularidades en la composición del mismo. Se había detectado que había personas asentadas en una calle sin número.

El padrón había incrementado considerablemente desde el año 2022, lo cual fue denunciado por las referentes de Juntos por el cambio, medios locales y autoridades de frontera.

El Fiscal Federal, Ricardo Toranzos, presentó pruebas de que muchas de las personas registradas en el padrón de Aguas Blancas no residen en la localidad, y que, además, varios domicilios están registrados sin números o con direcciones genéricas, como "sin calle" o "s/n".