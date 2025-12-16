Sin culpables en el caso Dr. Pirona: La Corte Suprema ratificó la absolución de los acusados

En 2022, en San Ramón de la Nueva Orán, el médico Carlos Pirona (65) fue encontrado sin vida luego que se incendiara su vivienda, confirmando la autopsia que su muerte se produjo por shock hipovolémico por lesión con arma blanca en tórax.

En 2024, los tres acusados por el asesinato del Dr. Pirona, quienes habían sido condenados a prisión perpetua, fueron absueltos.

El abogado de la familia calificó el fallo de “indignante” y cuestionó la falta de pruebas contundentes que respaldaran la absolución.

El Tribunal de Impugnación, consideró que la evidencia presentada no logró disipar las dudas sobre la culpabilidad de los señalados, por lo que fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Por este hecho, la familia Pirona había presentado un recurso de casación por la condena, el cual fue rechazado por la Corte Suprema.

La Fiscalía argumentó que esta revocación se basó en una valoración fragmentaria e insuficiente del plexo probatorio y que se vulneraron principios procesales fundamentales, pero la Corte descartó esos fundamentos al rechazar el recurso y el expediente continúa en el ámbito judicial, informó Multivisión Federal.

A pesar de esta resolución, no se descartan todavía futuros planteos por parte de la Fiscalía.