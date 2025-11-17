Preocupa la cantidad de denuncias por estafas virtuales en Embarcación a abuelos y jóvenes

Palpable es preocupación que existe en Embarcación, debido al alarmante aumento de estafas virtuales, un delito que se propaga a través de los dispositivos móviles y que ya genera una alta cantidad de denuncias por parte de damnificados, donde el principal foco de alerta reside en la facilidad con la que tanto jóvenes como mayores, entregan información personal sensible a cambio de falsas promesas o descuentos.

Al respecto la fiscal penal de la Fiscalía de Embarcación, Dra. Gabriela Soto, salió a hacer una advertencia pública ante la proliferación de estos casos y, si bien la Justicia trabaja intensamente en investigar y buscar soluciones a las denuncias, la fiscal considera urgente que la comunidad adopte medidas preventivas. "Si bien una vez realizada la denuncia, se busca dar solución a la misma, investigando, tratando de verificar quiénes fueron los autores, no menos cierto se necesita hacer una prevención y una alerta a las personas, para que no vuelvan a caer", afirmó Soto.

La fiscal detalló al medio UVC Canal 10 que el acceso masivo a la tecnología es el principal vehículo para la comisión de estos delitos. "Hoy en día, con el acceso a las tecnologías, todo el mundo tiene acceso a un celular, sean mayores o jóvenes, y todas las estafas son por el celular", explicó la fiscal, subrayando que la vía de comunicación predominante son los mensajes de texto o de aplicaciones.

Un ejemplo reciente de la modalidad delictiva se centra en el rubro de servicios, pues Soto reveló que "en la última semana tuvimos siete denuncias ingresadas sobre descuentos en EDESA". El modus operandi se inicia con un mensaje de WhatsApp donde los estafadores manifiestan que, por ser jubilados, van a tener un 50% de descuento en sus facturas, iniciando así un derrotero donde se solicitan datos vitales.

Una vez enganchada la víctima, el pedido de información se vuelve invasivo, ya que los delincuentes solicitan el CBU, datos de cuentas bancarias y otra información de extrema confidencialidad; inclusive, para generar confianza, los mensajes o correos suelen utilizar logos de entidades públicas o bancos. Aquí, la fiscal advirtió que "hoy los logos de bancos, de entidades públicas, son fáciles de generarlas, aun cuando vean los logos que parezcan ser fieles, no hay que pasar datos, hay que acercarse a la entidad y saber si es cierto".

La preocupación se extiende incluso a la población joven, que, a pesar de tener mayor conocimiento tecnológico, también cae en las trampas. "Es sorprendente la cantidad de personas jóvenes que son víctimas de estas estafas, donde si bien tienen otro conocimiento, ellos que están un paso adelante, no deben dar información tampoco", alertó la fiscal Soto.

Para finalizar, la recomendación de la fiscal fue tajante: "No deben dar información, sobre todo a través de mensajes, ni siquiera cuando personalmente se puedan presentar a sus domicilios, no la deben dar". Además, la simple acción de no proporcionar información a un correo o celular es suficiente para evitar que los datos del teléfono sean captados.