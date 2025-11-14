Incendio en Embarcación: Familia con 6 hijos perdió todo y pide ayuda para reconstruir su hogar

Una familia de Embarcación atraviesa un momento de profunda dificultad luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda hace algunos días. Araceli y Jairo, quienes viven con sus hijos pequeños, perdieron absolutamente todo y hoy se encuentran desesperados por conseguir una casita prefabricada para poder volver a empezar.

Pese a la tragedia, la comunidad respondió con un enorme gesto solidario. Vecinos, la Municipalidad y el Gobierno colaboraron con muebles, colchones, mercadería, mesas, camas, cuchetas y ropa. Sin embargo, lo más urgente sigue siendo un hogar donde puedan reinstalarse.

“La gente nos está ayudando mucho, con plata en efectivo y transferencias. Tenemos juntados 316 mil pesos, tenemos las cosas, pero no sabemos dónde ponerlas”, contó Araceli, todavía conmovida por la solidaridad recibida.

Los hijos de la pareja están momentáneamente alojados en la casa de los abuelos mientras continúan asistiendo al jardín. “Están vestidos con la ropa que les quedó y con la que la gente nos ayudó”, agregó.

Jairo, por su parte, explicó que están haciendo todo lo posible para recuperar lo perdido: “Habrá que seguir esperando. Estuvimos limpiando las cosas quemadas.

"Estamos listos para recibir una donación o la compra de alguna casita de madera, que sale alrededor de 2 millones de pesos”

La familia continúa recibiendo colaboraciones para poder reconstruir su hogar.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo al alias: ara.c27 (a nombre de Araceli Cruz).